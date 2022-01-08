MasterChef 2021'de finale doğru: O isim ilk üçü garantiledi

MasterChef 2021'de finale doğru: O isim ilk üçü garantiledi

Hayalleri doğru ilerleyen 4 yarışmacı dün akşam MasterChef Türkiye’de ilk 3’e kalabilmek için mücadele verdi. MasterChef’te kim kazandı? 7 Ocak MasterChef 2022’de ilk 3’e kalan kişi kim oldu?

Finale sayılı günler kala heyecanın yükseldiği MasterChef Türkiye’de bu akşam ilk 3’e kalma mücadelesi yaşandı.

Sergen, Tahsin, Eren ve Hasan’ın mücadele ettiği oyunlarda en fazla puanı alarak ilk 3’e kalan isim belli oldu.

4 yarışmacı arasından Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından seçilen ürün ve yemekleri en başarılı şekilde hazırlayan isimler son 3 yarışmacı arasına girerek yarı finale yükseldi.

Peki, MasterChef’te kim kazandı? 7 Ocak MasterChef 2022’de ilk 3’e kalan kişi kim oldu?

MASTERCHEF'TE İLK 3'E KİM KALDI?

İlk oyunun ardından bu defa 4 yarışmacı ikinci final turunu oynamak için tezgah başına geçti.

Şefler ikinci turda yarışmacılardan havyar ana ürünü ile yaratıcı yemek hazırlamalarını istedi. Danilo, Somer ve Mehmet şef yaratıcı yemek turu için yarışmacılara verdikleri süreyi açıkladı.

Süre sonunda yapılan yemekleri değerlendiren şefler oylarını verdi.

ŞEFLER KAŞIK ATTI

Tadım anında Danilo Şef, Sergen'e; Somer Şef ise Hasan'a kaşık attı. Çok beğenilen yemeklere verilen puanlara göre Eren 36, Hasan 36, Sergen 35, Tahsin 35 puan topladı.

İlk oyunda oynanan puanlar ile birleştirildiğinde 56 puan alan Eren 1. oldu. Bu sonuçla Eren aldığı puanla ismini ilk 3'e yazdırdı.

Sergen, Hasan ve Tahsin ilk 3'e kalmak için pazar gecesi karşı karşıya gelecekler.