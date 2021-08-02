MasterChef 2021'in ilk yarışmacısı kim oldu? İşte MasterChef ana kadrosuna giren ilk isim!

MasterChef 2021'in ilk yarışmacısı kim oldu? İşte MasterChef ana kadrosuna giren ilk isim!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de, final turu heyecanı başladı. MasterChef 2021'de ana kadroya giren ilk yarışmacı da belli oldu. Peki MasterChef 2021'in ilk yarışmacısı kim oldu?

Jüri üyeliklerini dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla da büyük ilgi grörüyor.

1 Ağustos 2021 Pazar akşamı yayınlanan bölümle birlikte 3’lü düellolarda rakiplerini eleyerek final turuna çıkmaya hak kazanan yarışmacılar için final turu heyecanı başladı.

Ana ürünü kiraz olan yaratıcılık yemeği yapmaları istenen yarışmacılar, en başarılı tabağa imza atmak ve ünlü eflerden tam not almak için tüm hünerlerini sergiledi.

Verilen sürenin tamamlanması ve şeflerin tadım yapmalarının ardından MasterChef 2021'in ilk önlüğünü alan ana kadro yarışmacısı belli oldu.

Peki MasterChef’te ilk önlüğü kim aldı, ilk ana kadro yarışmacısı kim oldu? İşte MasterChef ana kadrosuna giren ilk isim...

MASTERCHEF 2021'İN İLK ANA KADRO YARIŞMACISI KİM OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programı MasterChef Türkiye final turu ilk bölümünde yarışmacılar, ilk olarak testi kebabı yapmak için kollarını sıvadı. İlk turda en başarılı altı isim Ateş, Milhan, Tunahan, Berk, Sergen ve Fatma oldu.

İkinci bölümde ise yaratıcılık yemeğinde yarışmacılara ana ürün olarak kiraz verildi. 3'lü düellolardan seçilerek final turuna taşınan yarışmacılar, kiraz ana ürünüyle yaratıcılık yemeğini en iyi yapan olmak için sınırlarını zorladı.

Yarışmacılara verilen süre sonunda kiraz ana ürününü en iyi şekilde kullanan ve en yaratıcı tabağa imza atan ismin belirlenmesi için Mehmet, Danilo ve Somer şefler, yarışmacıların hazırladıkları yemekleri değerlendirmek için tadım yaptı.

Tadım safhasının tamamlanmasının ardından şefler, en başarısız tabaktan başlayarak günün en başarılı yemeğini hazırlayıp ilk önlüğü alan böylece ilk ana kadro yarışmacısı olan ismi açıkladı.

Buna göre MasterChef Türkiye 2021'de ilk önlüğü almaya hak kazanan ve sezonun ilk ana kadro yarışmacısı Fatma Polat oldu.

FİNAL TURUNDA ELEME SİSTEMİ NASIL OLACAK?

MasterChef Türkiye 2021'de başlayan final turu ile birlikte elemelerin nasıl olacağı da açıklandı.

Bu sezon, final turuna kalan yarışmacılar üç gruba ayrıldı. Her gruptaki yarışmacılar, bir hafta boyunca iki bölümlük oyunlar sonrasında ismi yazılı önlüğü kazanacak ve MasterChef 2021 ana kadrosuna girmeyi başaracak.

MasterChef Türkiye’de final turunda her gün iki farklı yemek yapılacak. İlk aşamada klasik bir yemek yapıldıktan sonra o yemeği yapan en iyi altı kişi seçilecek; bu altı kişi arasında da yaratıcılık oyunu sonrasında günün kazananı belli olacak.

Günün kazananı, MasterChef 2021 ana kadrosuna dahil olan kişi olup kazanan önlüğü alarak yukarıdan diğer rakiplerini izleme şansına erişecek.