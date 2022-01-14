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    MasterChef 2021'in şampiyon adayı Hasan'ın ikizi ortaya çıktı

    MasterChef 2021 finalisti Hasan Biltekin'in ikiz kardeşini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte MasterChef Hasan'ın ikizi Hüseyin Biltekin...
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 09:40
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    MasterChef 2021'in şampiyon adayı Hasan'ın ikizi ortaya çıktı

    MasterChef 2021 sezonunun şampiyonu bu akşam belli oluyor.

    Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı TV 8'in sevilen yarışması Masterchef Türkiye'nin finalistlerinden biri olan Hasan Biltekin, Eren'e karşı ter dökecek.

    Başarılı yemekleriyle adından söz ettiren genç yarışmacının özel hayatı da merak ediliyor. Bu konuda araştırma yapanların karşısına ise şaşırtan bir gerçek çıkıyor.

    Murat Boz'a benzetilen Hasan'ın Hüseyin adında bir ikizi var.

    Hasan Biltekin'in ikizi Hüseyin Biltekin, MasterChef Türkiye'nin bu sezon ekrana gelen bölümlerinden birine konuk olmuştu. İkiz kardeşler arasındaki benzerlik ilgi toplamıştı

    Hem sesleri hem de tipleri benzeyen ikizler, Hüseyin'in daha uzun ve sakalsız olması ile ayırt edilebiliyor.

     

    MasterChef 2021 in şampiyon adayı Hasan ın ikizi ortaya çıktı #1

    MasterChef 2021 in şampiyon adayı Hasan ın ikizi ortaya çıktı #2

    MasterChef 2021 in şampiyon adayı Hasan ın ikizi ortaya çıktı #3


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