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    Masterchef 2022 finali: Masterchef birincilik ödülü ne, açıklandı mı?

    Masterchef 2021 sezonunda finale sayılı bölümler kaldı. Peki Masterchef ne zaman bitecek, büyük ödül ne olacak? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 13:14
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    Masterchef 2022 finali: Masterchef birincilik ödülü ne, açıklandı mı?

    MasterChef Türkiye 2022'de final heyecanına az kaldı.

    Binlerce başvuru sonrasında elemeleri geçip ana kadroya giren ve aylar süren yorucu mücadele sonunda 1 yarışmacı şampiyon olacak.

    MasterChef 2022 şampiyonu, ödülünü ve şef önlüğünü teslim alacak.

    Peki, Masterchef ne zaman bitecek, ödül ne olacak? MasterChef birincilik ödülü açıklandı mı? İşte Masterchef 2022 finaline dair detaylar...

    Masterchef 2022 finali: Masterchef birincilik ödülü ne, açıklandı mı? #1

    MasterChef 2022 ne zaman?

    MasterChef 2022 sezonunun ocak ayının ortalarında sona ermesi bekleniyor. Ardından ise Survivor başlayacak.

    Masterchef 2022 finali: Masterchef birincilik ödülü ne, açıklandı mı? #2

    MasterChef büyük ödül 2022

    MasterChef Türkiye 2021'in birincisine verilecek ödül henüz açıklanmadı. Ödülün para veya araba olacağı tahmin ediliyor.

     


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