Petrol
109.85
-0.18%
Euro
18.298
0.11%
Dolar
17.3714
0.11%
Altın
1.02
0.48%
Borsa
2557
0.55%
Bitcoin
363.599
1.47%
BTXN Coin
7.80
-3.82%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    MasterChef 2022 ne zaman başlayacak? Jüri netleşti

    TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef için nefesler tutuldu. Peki MasterChef 2022 ne zaman başlayacak? İşte start tarihi...
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 01:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MasterChef 2022 ne zaman başlayacak? Jüri netleşti

    TV8 ekranlarının fenomen yemek yarışması MasterChef için geri sayım başladı.

    Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği yarışma, 2022 sezonunda yine aksiyonu bol anlara sahne olacak.

    Birbirinden farklı tarifleri seyircileri ile buluşturan MasterChef Türkiye'nin ne zaman başlayacağı hem izleyiciler hem de hayallerini gerçekleştirmek isteyen yarışmacı adayları tarafından merak ediliyordu.

    MasterChef 2022'nin ekranlarda olacağı tarih netleşti.

    Peki MasterChef ne zaman, hangi gün başlayacak? Jüride değişiklik var mı? İşte detaylar...

    MasterChef 2022 ne zaman başlayacak?

    Survivor finali ile birlikte başlaması planlanan MasterChef Türkiye 2022 tanıtım fragmanı yayınlandı. MasterChef 1 Temmuz Cuma akşamı yeni sezona başlangıç yapacak.

    MasterChef 2022 ne zaman başlayacak? Jüri netleşti #1

    Jüriler değişmedi

    Sevilen yarışma programıyla ilgili ortaya atılan iddiaya göre Mehmet Yalçınkaya MasterChef jüriliğinden ayrıldı ve yerine gelmesi beklenen isimler arasında Fatih Tutak, Ömür Akkor, Refika Birgül, CZN Burak ve Arda Türkmen gibi isimler yer aldı.

    Yayınlanan tanıtım videolarında Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu yer aldı.

    Böylece jüride herhangi bir değişiklik olmadığı görüldü.


    İlginizi Çekebilir

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Galatasaray Okan Buruk'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
    Futbol

    Galatasaray Okan Buruk'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

    Akıl sağlığını kaybeden manken intihar etti
    Magazin

    Akıl sağlığını kaybeden manken intihar etti

    Görüş Bildir