MasterChef 2022 ne zaman başlayacak? Jüri netleşti

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef için nefesler tutuldu. Peki MasterChef 2022 ne zaman başlayacak? İşte start tarihi...

TV8 ekranlarının fenomen yemek yarışması MasterChef için geri sayım başladı.

Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği yarışma, 2022 sezonunda yine aksiyonu bol anlara sahne olacak.

Birbirinden farklı tarifleri seyircileri ile buluşturan MasterChef Türkiye'nin ne zaman başlayacağı hem izleyiciler hem de hayallerini gerçekleştirmek isteyen yarışmacı adayları tarafından merak ediliyordu.

MasterChef 2022'nin ekranlarda olacağı tarih netleşti.

Peki MasterChef ne zaman, hangi gün başlayacak? Jüride değişiklik var mı? İşte detaylar...

MasterChef 2022 ne zaman başlayacak?

Survivor finali ile birlikte başlaması planlanan MasterChef Türkiye 2022 tanıtım fragmanı yayınlandı. MasterChef 1 Temmuz Cuma akşamı yeni sezona başlangıç yapacak.

Jüriler değişmedi

Sevilen yarışma programıyla ilgili ortaya atılan iddiaya göre Mehmet Yalçınkaya MasterChef jüriliğinden ayrıldı ve yerine gelmesi beklenen isimler arasında Fatih Tutak, Ömür Akkor, Refika Birgül, CZN Burak ve Arda Türkmen gibi isimler yer aldı.

Yayınlanan tanıtım videolarında Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu yer aldı.

Böylece jüride herhangi bir değişiklik olmadığı görüldü.