- Haberler
- Medya Haberleri
- MasterChef 2022 tanıtımı yayınlandı
MasterChef 2022 tanıtımı yayınlandı
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef için geri sayım başladı, nefesler tutuldu. Yayınlanan tanıtımda, şef önlüklerinin hazır olduğu ve sahiplerini beklediği mesajı verildi.
- Haber Merkezi
- 13.06.2022 - 15:31
TV8'in yarışma programı MasterChef Türkiye, yakında ekranlarda...
Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği yarışma, 2022 sezonunda yine aksiyonu bol anlara sahne olacak.
Birbirinden farklı tarifleri seyircileri ile buluşturan MasterChef Türkiye'nin ne zaman başlayacağı hem izleyiciler hem de hayallerini gerçekleştirmek isteyen yarışmacı adayları tarafından merak ediliyordu.
MasterChef Türkiye yakında TV8’de VİDEO
Yakında başlıyor
Survivor finali ile birlikte başlaması planlanan MasterChef Türkiye 2022 tanıtım fragmanı yayınlandı.
Yarışmaya başvurular bir yandan devam ederken, tanıtım videosunda MasterChef önlüklerinin hazırlandığı görüldü.
Şef adayları, önlüğün sahibi olabilmek için ter dökecek.