Haberler

Medya Haberleri

MasterChef 2022 tanıtımı yayınlandı

MasterChef 2022 tanıtımı yayınlandı

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef için geri sayım başladı, nefesler tutuldu. Yayınlanan tanıtımda, şef önlüklerinin hazır olduğu ve sahiplerini beklediği mesajı verildi.