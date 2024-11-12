MasterChef 2024'ün şampiyonu seçildi: Yarışmacıların ilk 5 tahminleri...

Yağmur Dinç
MasterChef 2024’te mücadelenin nabzı her hafta artıyor.
MasterChef'e Nigar'ın vedası sonrası 11 Kasım Pazartesi kaptanlık mücadelesi öncesi yarışmacılarla sohbet eden şefler, Onur'un önerisi sonrası yarışmacılardan ilk 5 tahminlerini yazmalarını istedi.
Şefler, yapılan tahminleri açıklarken; MasterChef 2024'ün tahmini şampiyonu ortaya çıktı.
YARIŞMACILARIN İLK 5'İ
7 yarışmacı Ezgi'yi 1. yazarak kupayı alacağı fikrini açıkladı. Akabinde ise ikincilik Onur'a yazıldı.
Ortalamaya göre, Semih ise yarışmayı 3. bitirdi.
Eda ve Erim kimsenin ilk 5 tahmininde yer almazken; Kaan da bir kişinin listesinde yer aldı.