MasterChef 2024'ün şampiyonu seçildi: Yarışmacıların ilk 5 tahminleri...
Yağmur Dinç

MasterChef 2024’te mücadelenin nabzı her hafta artıyor.

MasterChef'e Nigar'ın vedası sonrası 11 Kasım Pazartesi kaptanlık mücadelesi öncesi yarışmacılarla sohbet eden şefler, Onur'un önerisi sonrası yarışmacılardan ilk 5 tahminlerini yazmalarını istedi.

Şefler, yapılan tahminleri açıklarken; MasterChef 2024'ün tahmini şampiyonu ortaya çıktı.

YARIŞMACILARIN İLK 5'İ

7 yarışmacı Ezgi'yi 1. yazarak kupayı alacağı fikrini açıkladı. Akabinde ise ikincilik Onur'a yazıldı.

Ortalamaya göre, Semih ise yarışmayı 3. bitirdi.

Eda ve Erim kimsenin ilk 5 tahmininde yer almazken; Kaan da bir kişinin listesinde yer aldı.

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Yağmur Dinç
Editor