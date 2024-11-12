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MasterChef 2024'ün şampiyonu seçildi: Yarışmacıların ilk 5 tahminleri...

MasterChef 2024'ün şampiyonu seçildi: Yarışmacıların ilk 5 tahminleri... 11 Kasım Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için mücadele etmeden önce yarışmacıların ilk 5 listeleri dikkat çekti. Şampiyon olarak görülen isim ise ortaya çıktı.