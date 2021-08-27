TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2021'in 49. bölümünde yarışmacılar ve Tokyo 2020 şampiyonları buluşuyor. İşte MasterChef Türkiye 49. bölüm fragmanı..

Jüri koltuğunda dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu TV8'in ilgiyle takip edilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de takım oyunları devam ediyor.

Yeni sezonunda da büyük ilgi gören MasterChef Türkiye'nin 27 Ağustos 2021 Cuma akşamı ekranlara gelecek 49. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu.

MasterChef Türkiye 2021'in 49. bölümünde, MasterChef yarışmacıları, olimpiyat şampiyonlarıyla buluşuyor.

İşte MasterChef Türkiye 49. bölüm fragmanı..

MasterChef 49. bölüm fragmanı: Olimpiyat şampiyonları İZLE

MASTERCHEF 49. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

MasterChef, Milli grurumuz olan Olimpiyat Şampiyonları Busenaz Sürmeli, Mete Gazoz, Ferhat Arıcan, Yasemin Adar, Eray Şanlı, Hatice Kübra İlgün, Taha Akgül, Buse Naz Çakıroğlu, Uğur Aktaş, Merve Çoban ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nu konuk edecek.

Konuklarından tam puanı almak için kıyasıya mücadelenin sergileneceği MasterChef Türkiye'nin 49. bölümünde gerçekleşecek olan haftanın son takım oyununu hangi takım kazanacak?