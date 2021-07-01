MasterChef 6. bölüm fragmanı: Yeter ki bayrak dalgalansın

yemek yarışması Masterchef Türkiye'de yeni sezon heyecanı sürüyor. Eleme turunda yarışmacı adayları Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in karşısında ter döküyor. İşte yeni bölümde yaşananlar...

Jürü koltuğunda Şef Mehmet Yalçınkaya, Şef Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Eleme turunda olan programın sıkı takipçileri, yeni bölüm fragmanlarını da yakından takip ediyor.

Sevilen programın merakla beklenen 6. bölüm fragmanı da yayına girdi. Peki MasterChef 6.bölümde neler olacak? İşte MasterChef Türkiye 6. yeni bölüm tanıtımı..

MASTERCHEF 6.BÖLÜM

MasterChef Türkiye 2021'de yeni sezonun heyecanı 6. bölümle devam edecek. Beğendikleri tabaklara evet diyerek bir üst tura çıkaran şefler, MasterChef Türkiye 1 Temmuz akşamı da dikkat çeken yemekler ve yarışmacılarla bir araya geliyor.

Öte yandan MasterChef Türkiye 28 Haziran Pazartesi yeni bölümünde, yemek yapan yarışmacılardan biri duygu dolu anlar yaşatıyor.

Zeytindalı Harekatına katılan yarışmacının sözleri şeflerin gözlerini dolduruyor.