Masterchef All Star gümbür gümbür geliyor! Yayın tarihi belli oldu: İşte ilk tanıtım... Yeni formatı ve eski yarışmacılarıyla ekranlarda fırtınalar estirecek olan MasterChef All Star için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen yarışma programından ilk fragman geldi. MasterChef All Star yayın tarihi de belli oldu.

İlk olarak 2011 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışma programı o dönemde büyük ilgi görmüştü. Ardından 2. sezonuyla 2018 yılında TV8 ekranlarında başlayan MasterChef, 7. sezonuyla ekranlara gelecek. Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği yarışmada juri koltuğunda Mehmet Yalçın kaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu gibi başarılı aşçılar yer alıyor. Bu yıl bambaşka bir format ile izleyici karşısına çıkacak olan MasterChef Türkiye'de, eski şampiyonlar yer alacak. Survivor 2023’ün bitimine kısa bir zaman kala MasterChef All Star’ın başlama tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. MasterChef All Star ne zaman başlıyor? MasterChef All Star, 13 Haziran'da Survivor'ın final yapmasının ardından 14 Haziran Çarşamba akşamı TV(‘de ekrana gelecek. Eski sezonlarda yarışmış yarışmacılar arasında en güçlü isimlerin yer alacağı MasterChef All Star için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte ilk tanıtım...