MasterChef All Star’da ilk dokunulmazlık: Eleme potasına giren isimler şoke etti! MasterChef All Star’da, dün akşam sezonun heyecan dolu ilk eleme oyununu gerçekleştirdi. Farklı bir heyecana sahne olan bu eleme oyununda, potaya giren isim izleyicileri adeta şaşkına çevirdi. Bakın sezonun ilk eleme adayı kim oldu!

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef’te heyecan tam gaz devam ediyor. Haftanın ilk gününde kaptanlık oyunu oynandı ve takımlar ikiye ayrıldı. Mavi takım ve kırmızı takım bu hafta dokunulmazlık oyunu için mücadele edecek. Büyük ilgiyle izlenen yarışmada dün akşam sezonun ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Yarışmacılar MssterChef’e devam edebilmek için kıyasıya mücadele etti. Dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Bunun üzerine kırmızı takım kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Kırmızı takımda en iyi yemeği Çağatay yaparak dokunulmazlığı kazandı. Ardından haftanın ilk eleme adayı çıkarıldı. Bakın eleme adayı kim oldu… Eleme potasına giren isimler! Haftanın ilk eleme adayı, dokunulmazlığın sahibi Çağatay’ın seçimi ile Batuhan oldu. Takımın oylaması sonucu ikinci eleme adayı ise Berker oldu.