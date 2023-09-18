MasterChef All Star'da veda gecesi: Elenen isim belli oldu MasterChef All Star'ın dün akşamki bölümünde elenen yarışmacı Gamze oldu.

ensonhaber.com

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef All Star, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor.

Son olarak dün akşam yine oldukça heyecanlı bir bölüm yayınlandı.

Eleme gecesinin yaşandığı programda bir hikaye daha son buldu.

Kırmızı ve mavi takımdan potaya dahil olan Dilara, Sergen, Ayaz, Gamze, Barbaros, Sefa ve Eda eleme gecesinde iki aşamalı ''Tamam mı, devam mı?'' oyununa çıktı.

Gamze ve Sefa son ikide yarıştı

Şefler ilk aşamada yarışmacılardan pikan cevizi ve taze kekik ile yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi.

Bu aşamada tabakları başarılı olan Dilara, Sergen, Barbaros ilk aşamada potadan kurtulan isimler oldu.

Eda, Sefa, Gamze ve Ayaz ikinci aşamada Mehmet Şef'in ''tavuk ciğeri'' tabağını çıkardı.

Gamze veda etti: Şimdi beni daha fazla çalışmak bekliyor

Son turun birincisi Ayaz, ikincisi Eda oldu.

Son ikiye Gamze ile Sefa kaldı ve Gamze MasterChef'e veda etti.

Gamze, ''Masterchef'ten aldığım kanatlarımı aldım uçmaya devam edeceğim. Şimdi beni daha fazla çalışmak bekliyor.'' sözleri ile MasterChef All Star'a veda etti.