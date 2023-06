MasterChef All Star'da yedek kadro belli oldu! İşte MasterChef All Star yedek kadroya giren isimler... MasterChef All Star'da dün akşam yedek kadro için kıyasıya mücadele gerçekleşti. Yarışmacılar arasında en iyi tabakları çıkaran üç yarışmacı yedek kadroya ismini yazdırdı. İşte MasterChef All Star yedek kadroya giren isimler...

Acun Medya imzalı TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, bu sezon eski yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen yarışma programında ilk haftayı geride bıraktık. 2018 -2019 sezonu yarışmacılarının yarıştığı ilk haftada 5 yarışmacı ana kadroya dahil oldu. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Yılmaz Öztürk'ün yer aldığı MasterChef All Star'da dün akşam yedek kadro heyecanı yaşandı. 2018-2019 sezonu yarışmacıları yedek kadroya dahil olabilmek için bir kez daha mücadele etti. Dün akşam yaşanan mücadelenin ardından 3 yarışmacı yedek kadroya dahil oldu. İşte MasterChef All Star yedek kadroya giren isimler... MasterChef All Star yedek kadroya giren yarışmacılar İlk turda horhor kebabı yapan yarışmacılar arasında en iyi tabağı çıkaran Hakan, yedek kadroya giren ilk isim oldu. Yaratıcılık aşamasında ise Mustafa ve Batuhan çıkardığı tabaklarla yedek kadroya girdi. Bu üç isim ana kadro için mücadele edecek.