Euro
10.0748
0.11%
Dolar
8.5341
-0.08%
Altın
487.22
1.22%
Borsa
1.445
0.03%
Bitcoin
396.118
4.46%
EXEN Coin
25.47
2.70%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    MasterChef ana kadroya kim girdi? 12 Ağustos 2021 MasterChef'te 10. önlüğü kazanan isim..

    MasterChef yarışmasında ana kadro seçmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar ana kadro için mücadele ederken, önlüğü kazanan 10. kişinin kim olduğu ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 19:07
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 00:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MasterChef ana kadroya kim girdi? 12 Ağustos 2021 MasterChef'te 10. önlüğü kazanan isim..

    MasterChef yarışması eleme ve 3'lü düelloların ardından, final turu ile devam ediyor.

    Ana kadroya girmek isteyen yarışmacılar, final turunda kıran kırana bir mücadele sergiliyor.

    Şeflerin verdiği yemeği yaptıktan sonra ilk 6'ya kalan yarışmacılar, verilen ana ürün ile en yaratıcı tabağı hazırlamaya çalışıyor.

    En yaratıcı tabağı hazırlayan isim ise ana kadroya girmeye hak kazanıyor. Yarışmanın dün ekrana gelen bölümünde ana kadroya giren isim Görkem Demiral oldu.

    Peki, ana kadroya giren 10. isim kim oldu? İşte detaylar..

    MASTERCHEF'TE ONUNCU ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

    Bugün yayınlanan bölümle birlikte 3’lü düellolarda rakiplerini eleyerek final turuna çıkmaya hak kazanan yarışmacılar, ilk turda astarlı sütlaç yapmaya çalıştı.

    Bu turu geçen isimler ise Hasan, Azize ve Samet oldu.

    Yarışmanın 2. turunda, demirhindi ana ürünüyle en yaratıcı tabağı hazırlayan yarışmacı, MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren 10. isim olmaya hak kazandı.

    MasterChef'in ana kadrosuna giren 10. yarışmacı Hasan oldu.

    MasterChef ana kadroya kim girdi? 12 Ağustos 2021 MasterChef te 10. önlüğü kazanan isim.. #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir