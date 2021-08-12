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MasterChef ana kadroya kim girdi? 12 Ağustos 2021 MasterChef'te 10. önlüğü kazanan isim..

MasterChef ana kadroya kim girdi? 12 Ağustos 2021 MasterChef'te 10. önlüğü kazanan isim..

MasterChef yarışmasında ana kadro seçmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar ana kadro için mücadele ederken, önlüğü kazanan 10. kişinin kim olduğu ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor.