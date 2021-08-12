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- MasterChef ana kadroya kim girdi? 12 Ağustos 2021 MasterChef'te 10. önlüğü kazanan isim..
MasterChef ana kadroya kim girdi? 12 Ağustos 2021 MasterChef'te 10. önlüğü kazanan isim..
- Haber Merkezi
- 12.08.2021 - 19:07
- Güncelleme : 13.08.2021 - 00:17
MasterChef yarışması eleme ve 3'lü düelloların ardından, final turu ile devam ediyor.
Ana kadroya girmek isteyen yarışmacılar, final turunda kıran kırana bir mücadele sergiliyor.
Şeflerin verdiği yemeği yaptıktan sonra ilk 6'ya kalan yarışmacılar, verilen ana ürün ile en yaratıcı tabağı hazırlamaya çalışıyor.
En yaratıcı tabağı hazırlayan isim ise ana kadroya girmeye hak kazanıyor. Yarışmanın dün ekrana gelen bölümünde ana kadroya giren isim Görkem Demiral oldu.
Peki, ana kadroya giren 10. isim kim oldu? İşte detaylar..
MASTERCHEF'TE ONUNCU ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?
Bugün yayınlanan bölümle birlikte 3’lü düellolarda rakiplerini eleyerek final turuna çıkmaya hak kazanan yarışmacılar, ilk turda astarlı sütlaç yapmaya çalıştı.
Bu turu geçen isimler ise Hasan, Azize ve Samet oldu.
Yarışmanın 2. turunda, demirhindi ana ürünüyle en yaratıcı tabağı hazırlayan yarışmacı, MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren 10. isim olmaya hak kazandı.
MasterChef'in ana kadrosuna giren 10. yarışmacı Hasan oldu.