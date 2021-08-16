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MasterChef ana kadroya kim girdi? 16 Ağustos 2021 MasterChef'te 11. önlüğü kazanan isim..

MasterChef ana kadroya kim girdi? 16 Ağustos 2021 MasterChef'te 11. önlüğü kazanan isim..

MasterChef yarışmasında final düelloları devam ediyor. Şimdiye kadar 10 yarışmacı ana kadroya girmeyi başarırken, önlüğü kazanan 11. kişinin kim olduğu araştırılıyor. MasterChef ana kadroya kim girdi?