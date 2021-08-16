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- MasterChef ana kadroya kim girdi? 16 Ağustos 2021 MasterChef'te 11. önlüğü kazanan isim..
MasterChef ana kadroya kim girdi? 16 Ağustos 2021 MasterChef'te 11. önlüğü kazanan isim..
- Haber Merkezi
- 16.08.2021 - 12:03
- Güncelleme : 16.08.2021 - 16:48
MasterChef yarışması eleme ve 3'lü düelloların ardından, final turu seçmeleriyle devam ediyor.
Final turu seçmelerinde 2 hafta geride kalırken, ana kadro büyük oranda şekillenmeye başladı.
10 kişi ana kadroya girmeye hak kazanarak, MasterChef'in yeni sezonunda boy gösterecek.
Bu hafta 3. ekibin ana kadro seçmeleri başlarken, yarışmacılar kıran kırana bir mücadele sergiliyor.
Kadroya girmek isteyenler, en iyi tabaklarla yeteneklerini göstermeye çalışıyor.
Peki, MasterChef ana kadroya kim girdi? MasterChef'te 11. önlüğü kim aldı?
MASTERCHEF'TE ON BİRİNCİ ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?
Dün yayınlanan bölümle birlikte 3’lü düellolarda rakiplerini eleyerek final turuna çıkmaya hak kazanan yarışmacılar, içli köfte yapmaya çalıştı.
Emre, Tahsin, Pelin, Rabia ve Eren bu turu geçen isimler oldu. Yaratıcılık oyununda verilen ana ürün Anjelika erik oldu.
Süre sonunda şefler, tadım yaparak gecenin sıralamasını açıkladı. Günün beşincisi Rabia, dördüncü Eren, üçüncü Pelin olurken Emre geceyi ikinci olarak bitirdi.
Tahsin ise gecenin kazanan ismi olarak MasterChef 2021 ana kadrosuna giren 11. yarışmacısı oldu.