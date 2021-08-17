MasterChef ana kadroya kim girdi? 17 Ağustos 2021 MasterChef'te on üçüncü önlüğü kazanan isim..

MasterChef ana kadroya kim girdi? 17 Ağustos 2021 MasterChef'te on üçüncü önlüğü kazanan isim..

MasterChef Türkiye'nin bu akşam ekranlara gelen yeni bölümünde, ana kadroya giren on üçüncü yarışmacı belirleniyor. Peki MasterChef 2021'in 13. ana kadro yarışmacısı kim oldu?

Jüri üyeliklerini dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması, tüm hızıyla devam ediyor.

Bu akşamki yarışmada jüriler, yarışmacılardan kazandibi yapmasını istedi.

Kazandibini en iyi yapan yarışmacılar, yaratıcılık alanında kendilerini göstermek için ilk 6'ya kalmaya çalışıyor.

Yaratıcılık alanında kendisini göstermeyi başaran kişi ise an kadroya giren 13. isim olacak.

Bunun üzerine, MasterChef 2021'in 13. ana kadro yarışmacısı kim oldu? sorusu gündeme geldi.

Peki, MasterChef 2021'in 13. ana kadro yarışmacısı kim oldu?

MASTERCHEF'TE ON ÜÇÜNCÜ ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

Üçüncü grubun on üç yarışmacısı, ismi yazılı önlüğü kazanmak için önce klasik bir yemek yapacak, sonrasında yaratıcılık oyununda en iyi tabağı çıkarmak için uğraşacak.

Gecenin sonunda şefler, tadım yaptıkları tabaklar arasında kazananı açıklayacak.

Önlüğü kazanan kişi açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.