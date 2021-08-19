MasterChef ana kadroya kim girdi? 18 Ağustos 2021 MasterChef'te on dördüncü önlüğü kazanan isim..

MasterChef ana kadroya kim girdi? 18 Ağustos 2021 MasterChef'te on dördüncü önlüğü kazanan isim..

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin bu akşam ekranlara gelen yeni bölümünde, ana kadroya giren on dördüncü yarışmacı belli oldu. Peki MasterChef 2021'in 14. ana kadro yarışmacısı kim oldu?

Jüri üyeliklerini dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye'de final turunda sona geliniyor.

18 Ağustos 2021 Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde kadroya girebilmek amacıyla lezzet alanında hünerlerini sergileyen yarışmacılar, ilk turda sac tava yemeği yapmaya çalıştı.

Sac tava yemeğini en başarılı hazırlayan isimler, yaratıcılık yemeği oyununda mücadele verdi. Patlıcan ana ürünüyle en yaratıcı tabağa imza atan yarışmacı, MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren on dördüncü isim oldu.

Peki MasterChef’te 14. önlüğü kim aldı, on dördüncü ana kadro yarışmacısı kim oldu? İşte MasterChef ana kadrosuna giren on dördüncü isim...

MASTERCHEF'TE ON DÖRDÜNCÜ ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programı MasterChef Türkiye 2021'in son bölümünde, ilk 13 ana kadro yarışmacısının belirlenmesinin ardından ana kadroya girecek olan 14. yarışmacı için kritik bir final turu oyunu oynandı.

18 Ağustos ÇArşamba akşamı ekranlara getirilen 41. bölümde sac tava yemeği, final turunda son 6'ya kalacak isimler için belirleyici oldu. Sac tava yemeği yapmaları için yarışmacılara verilen sürenin sona ermesiyle Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadım safhası başladı.

Yarışmacıların hazırladıkları yemekleri tek tek tadan şefler, final turu yaratıcılık oyununda mücadele etmeye hak kazanan en başarılı 6 ismi belirledi.

Yemeği en iyi yapan 6 isim; Safanur, Yiğit, Pelin, Suzan, Emre, Hüsnü yaratıcılık turuna yükseldi.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef kritik final turu yaratıcılık yemeği aşaması için seçilen 6 yarışmacı, verilen patlıcan ana ürünüyle en başarılı yaratıcılık yemeği hazırlamak için zamanla yarıştı.

Şefler tarafından tadılan yemekler arasında en başarılı yemeği hazırlayan isim, Safanur olarak belirlendi. Böylece Safanur Bol, MasterChef 2021'in on ikinci ana kadro yarışmacısı olmaya ve ismi yazılı önlüğü alma hakkına sahip oldu.