MasterChef ana kadroya kim girdi? 2 Ağustos 2021 MasterChef'te 2.önlüğü kazanan isim!

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekranlara gelen 27. bölümünde, ana kadroya giren ikinci yarışmacı belli oldu. Peki MasterChef 2021'in ikinci yarışmacısı kim oldu?

Jüri üyeliklerini dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye'de final turu mücadeleleri devam ediyor.

2 Ağustos 2021 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümle birlikte 3’lü düellolarda rakiplerini eleyerek final turuna çıkmaya hak kazanan yarışmacılar, paella yemeğini yapmaya çalıştı.

Seçilen 6 yarışmacıdan ana ürünü ısırgan otu olan yaratıcılık yemeği yaptı ve en başarılı tabağa imza atan isim MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren 2. isim oldu.

Peki MasterChef’te 2. önlüğü kim aldı, ikinci ana kadro yarışmacısı kim oldu? İşte MasterChef ana kadrosuna giren ikinci isim...

MASTERCHEF'TE İKİNCİ ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programı MasterChef Türkiye final turu ikinci bölümünde, yarışmacılar arasında ana kadroya girme mücadelesi yaşandı.

Önceki gün yapılan final turu mücadelesinde Fatma'nın ilk ana kadro yarışmacısı olmasının ardından bugünkü bölümde İspanya lezzeti paella yemeği, final turunda son 6'ya kalacak isimler için belirleyici oldu.

Paella hazırlamaları için yarışmacılara verilen sürenin sona ermesiyle Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadım safhası başladı.

Yarışmacıların hazırladıkları yemekleri tek tek tadan şefler, değerlendirme yaparak en başarılı 6 ismi belirledi ve yaratıcılık oyununa dahil etti. O 6 isim şöyle sıralandı: Milhan, Nursima, Dilara, Ateş, Berk, Sergen.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef final turu yaratıcılık yemeği aşaması için seçilen 6 yarışmacı, ısırgan otu ana ürünüyle en şaşırtıcı ve yaratıcı tabağı hazırlamak için zamanla yarıştı.

Şefler tarafından tadılan yemekler arasında en başarılı yemeği hazırlayan isim Milhan olarak belirlendi. Böylece Milhan, MasterChef 2021'in 2. ana kadro yarışmacısı olmaya ve ismi yazılı önlüğü alma hakkına sahip oldu.