MasterChef ana kadroya kim girdi? 4 Ağustos 2021 MasterChef'te 3.önlüğü kazanan isim..

MasterChef yarışmasında ana kadro için seçmeler devam ediyor. Kıran kırana geçen final düellolarında, önlüğü kapan 3. isim belli oldu. Peki MasterChef 2021'in üçüncü yarışmacısı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması, eleme ve üçlü düelloları geride bıraktı.

Final turuna geçmeye hak kazanan yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için kıran kırana bir mücadele veriyor.

Dün ekrana gelen yeni bölümde, yarışmacılar tiramisu yapmaya çalıştı. En iyi tiramisuyu yapan 6 kişi ise ana kadroya dahil olmak için, ana ürünü mısır olan yaratıcılık yemeği yaptı.

En başarılı yemeği çıkaran ise MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren 3. isim oldu.

Peki MasterChef’te 3. önlüğü kim aldı, üçüncü ana kadro yarışmacısı kim oldu? İşte MasterChef ana kadrosuna giren ikinci isim...

MASTERCHEF'TE ÜÇÜNCÜ ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

Pazar günü başlayan final turunda Fatma Polat ve Milhan Erdem, ana kadroya girmeyi başardı. Bu akşam, şefler yarışmacılardan tiramisu yapmalarını istedi.

Final turu ilk etabında tiramisu için verilen süre ise 50 dakika oldu. Süre sonunda tadım yapan şefler, sonraki tura geçen başarılı isimleri açıkladı. Buna göre; MasterChef'te Sevgi, Sergen, Nursima, İbrahim, Dilara yaratıcılık oyununa geçmeyi başardı.





MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Uzun bir değerlendirme sonrasında yaratıcılık oyununda beşincisi Sevgi oldu. Dördüncü Sergen, üçüncü Nursima oldu. Son ikiye kalan Dilara ile İbrahim arasında şefler, ikiye bir şekilde oy çokluğu ile kazananı belirlediklerini açıkladı. Günün ikincisi İbrahim olurken en başarılı isim ise Dilara oldu.



