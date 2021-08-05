MasterChef ana kadroya kim girdi? 4 Ağustos 2021 MasterChef'te dördüncü önlüğü kazanan isim..

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekranlara gelen 29. bölümünde, ana kadroya giren dördüncü yarışmacı belli oldu. Peki MasterChef 2021'in dördüncü yarışmacısı kim oldu?

Jüri üyeliklerini dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye'de final turu mücadeleleri devam ediyor.

5 Ağustos 2021 Çarşamba akşamı yayınlanan bölümle birlikte 3’lü düellolarda rakiplerini eleyerek final turuna çıkmaya hak kazanan yarışmacılar, su böreği yapmaya çalıştı.

Seçilen 5 yarışmacıdan kaymaklı dondurmayla en başarılı tatlıyı yapan isim, MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren dördüncü isim oldu.

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MASTERCHEF'TE DÖRDÜNCÜ ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programı MasterChef Türkiye final turu ikinci bölümünde, yarışmacılar arasında ana kadroya girme mücadelesi yaşandı.

Dün akşam ekranlara getirilen 29. bölümde su böreği, final turunda son 6'ya kalacak isimler için belirleyici oldu. Su böreği yapmaları için yarışmacılara verilen sürenin sona ermesiyle Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadım safhası başladı.

Yarışmacıların hazırladıkları yemekleri tek tek tadan şefler, değerlendirme yaparak en başarılı 5 ismi belirledi ve yaratıcılık oyununa dahil etti. O 6 isim şöyle sıralandı: Sergen, Nursima, İbrahim, Ateş, Sevgi.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef final turu yaratıcılık yemeği aşaması için seçilen 5 yarışmacı, kaymaklı dondurma ürünüyle en yaratıcı tatlıyı hazırlamak için zamanla yarıştı.

Şefler tarafından tadılan yemekler arasında en başarılı tatlıyı hazırlayan isim İbrahim olarak belirlendi. Böylece İbrahim, MasterChef 2021'in dördüncü ana kadro yarışmacısı olmaya ve ismi yazılı önlüğü alma hakkına sahip oldu.