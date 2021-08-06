MasterChef ana kadroya kim girdi? 5 Ağustos 2021 MasterChef'te beşinci önlüğü kazanan isim..

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekranlara gelen 30. bölümünde, ana kadroya giren beşinci yarışmacı belli oldu. Peki MasterChef 2021 beşinci ana kadro yarışmacısı kim oldu?

Jüri üyeliklerini dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye'de final turu mücadeleleri devam ediyor.

5 Ağustos 2021 Perşembe akşamı yayınlanan bölümle birlikte 3’lü düellolarda rakiplerini eleyerek final turuna çıkmaya hak kazanan yarışmacılar, Tayland usulü körili ördek yemeği yapmaya çalıştı.

Seçilen 5 yarışmacıdan barbunya ana malzemesiyle en yaratıcı tabağı hazırlayan yarışmacı, MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren beşinci isim oldu.

Peki MasterChef’te 5. önlüğü kim aldı, beşinci ana kadro yarışmacısı kim oldu? İşte MasterChef ana kadrosuna giren beşinci isim...

MASTERCHEF'TE DÖRDÜNCÜ ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekranlara gelen bölümünde, yarışmacılar arasında ana kadroya girme mücadelesi yaşandı.

Dün akşam ekranlara getirilen 30. bölümde Tayland usulü köri soslu ördek yemeği, final turunda son 5'e kalacak isimler için belirleyici oldu.

Tayland usulü köri soslu ördek yemeği yapmaları için yarışmacılara verilen sürenin sona ermesiyle Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadım safhası başladı.

Yarışmacıların hazırladıkları yemekleri tek tek tadan şefler, değerlendirme yaparak en başarılı 5 ismi belirledi ve yaratıcılık oyununa dahil etti.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef final turu yaratıcılık yemeği aşaması için seçilen 5 yarışmacı, barbunya ürünüyle en başarılı yaratıcılık yemeği hazırlamak için zamanla yarıştı.

Şefler tarafından tadılan yemekler arasında en başarılı yemeği hazırlayan isim Tunahan olarak belirlendi. Böylece Tunahan Ak, MasterChef 2021'in beşinci ana kadro yarışmacısı olmaya ve ismi yazılı önlüğü alma hakkına sahip oldu.