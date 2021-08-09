MasterChef ana kadroya kim girdi? 8 Ağustos 2021 MasterChef'te altıncı önlüğü kazanan isim..

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekranlara gelen yeni bölümünde, ana kadroya giren altıncı yarışmacı belli oldu. Peki MasterChef 2021 altıncı ana kadro yarışmacısı kim oldu?

Jüri üyeliklerini dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye'de final turu mücadeleleri devam ediyor.

8 Ağustos 2021 Pazar akşamı yayınlanan bölümle birlikte 3’lü düellolarda rakiplerini eleyerek final turuna çıkmaya hak kazanan yarışmacılar, ilk turda patlıcan kebabı yapmaya çalıştı.

Yarışmanın 2. turunda, seçilen 6 yarışmacıdan badem ana ürünüyle en yaratıcı tabağı hazırlayan yarışmacı, MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren altıncı isim oldu.

Peki MasterChef’te 6. önlüğü kim aldı, altıncı ana kadro yarışmacısı kim oldu? İşte MasterChef ana kadrosuna giren altıncı isim...

MASTERCHEF'TE DÖRDÜNCÜ ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programı MasterChef Türkiye 2021'in son bölümünde, ilk 5 ana kadro yarışmacısının belirlenmesinin ardından ana kadroya girecek olan 6. yarışmacı için kritik bir final turu oyunu oynandı.

Dün akşam ekranlara getirilen 32. bölümde patlıcan kebabı yemeği, final turunda son 6'ya kalacak isimler için belirleyici oldu.

Patlıcan kebabı yemeği yapmaları için yarışmacılara verilen sürenin sona ermesiyle Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadım safhası başladı.

Yarışmacıların hazırladıkları yemekleri tek tek tadan şefler, final turu yaratıcılık oyununda mücadele etmeye hak kazanan en başarılı 6 ismi belirledi.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef kritik final turu yaratıcılık yemeği aşaması için seçilen 6 yarışmacı, verilen badem ana ürünüyle en başarılı yaratıcılık yemeği hazırlamak için zamanla yarıştı.

Şefler tarafından tadılan yemekler arasında en başarılı yemeği hazırlayan isim, Şükrü olarak belirlendi. Böylece Şükrü Özsarı, MasterChef 2021'in altıncı ana kadro yarışmacısı olmaya ve ismi yazılı önlüğü alma hakkına sahip oldu.