MasterChef ana kadroya kim girdi? 9 Ağustos 2021 MasterChef'te 7. önlüğü kazanan isim..

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekranlara gelen yeni bölümünde, ana kadroya giren yedinci yarışmacı belli oldu. Peki MasterChef 2021 yedinci ana kadro yarışmacısı kim oldu?

Jüri üyeliklerini dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği TV8 ekranlarının yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de final turu mücadeleleri devam ediyor.

9 Ağustos 2021 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümle birlikte 3’lü düellolarda rakiplerini eleyerek final turuna çıkmaya hak kazanan yarışmacılar, ilk turda Gnocchi yapmaya çalıştı.

Yarışmanın 2. turunda, yenidünya ana ürünüyle en yaratıcı tabağı hazırlayan yarışmacı, MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren altıncı isim oldu.

Peki MasterChef’te 7. önlüğü kim aldı, yedinci ana kadro yarışmacısı kim oldu? İşte MasterChef ana kadrosuna giren yedinci isim...

MASTERCHEF'TE YEDİNCİ ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

MasterChef Türkiye’de dün akşam yine kıran kırana lezzet mücadelesi yaşandı.

Şefler, yarışmacılardan ilk bölümde deniz mahsüllü niyokki (gnocchi) yapmalarını istedi. Bu yemek için yarışmacılara verilen süre ise 40 dakika oldu. Süre bitiminde şefler, tadım yaptıktan sonra final oyununa geçen yarışmacıları açıkladı.

Bu isimler; Lara, Zerda, Hasan, Araz, Merve, Hamza oldu.

Yaratıcılık oyununda yarışmacılara verilen ana ürün yenidünya oldu. Bu meyve ile yapılacak yaratıcı yemek için 40 dakika süre tanındı. Sürenin sonunda şefler, yarışmacıların hazırladığı yemekleri tek tek denedi.

Yaptıkları değerlendirme sonucunda altıncı Lara, beşinci, Zerda, dördüncü Hasan, üçüncü ise Araz oldu. Final oyununda son ikiye kalan Hamza ile Merve arasında kazanan isim, oy çokluğu ile belli oldu.

İkiye bir oyla kazanan Hamza, MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren 7. yarışmacı oldu.