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    MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 9 Ağustos MasterChef kazananı kim oldu?

    MasterChef'te ana kadroya girme heyecanı devam ediyor.Dün yayınlanan 35. bölümde rakiplerinden daha başarılı tabağı çıkaran o isim önlüğün sahibi oldu..
    • 10.08.2022 - 15:23
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 15:26
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    MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 9 Ağustos MasterChef kazananı kim oldu?

    TV8'in reyting rekorları kıran yarışma programı MasterChef Türkiye'de ana kadroya girme mücadeleleri devam ediyor.

    Dün ekrana gelen 35. bölümde yarışmacılar ana kadroya girebilmek için birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye girdiler.Sosyal medyada büyük merak uyandıran gecede ana kadroya girmeye hak kazanan 8. isim belli oldu.

    Rakiplerinden daha başarılı bir tabak hazırlayarak önlüğü almaya hak kazanan isim sosyal medyada uzun süre araştırıldı.Peki 35. bölümün kazananı kim oldu? İşte MasterChef ana kadrosuna giren o isim..

    MasterChef te ana kadroya kim girdi? 9 Ağustos MasterChef kazananı kim oldu? #1

    Ana kadroya giren isim belli oldu

    MasterChef Türkiye’nin ana kadrosuna katılan son isim Fatma Nur oldu.

    MasterChef te ana kadroya kim girdi? 9 Ağustos MasterChef kazananı kim oldu? #2


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