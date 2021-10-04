MasterChef ana kadroya kim girdi? Son önlük de kapıldı!

MasterChef ana kadroya kim girdi? Son önlük de kapıldı!

MasterChef Türkiye'de yedekler arasından ana kadroya son bir isim daha dahil oldu. 3 Ekim akşamı yeni bölümde MasterChef hayallerine devam edecek isim kim? An kadroya kim geçti? İşte detaylar...

MasterChef’te 9 yedek yarışmacı dün akşam ana kadroya girebilmek için mücadele sergiledi.

Şefler tarafından belirlenen tatlı sufle oldu. 9 yarışmacı en iyi sufleyi yapabilmek adına ter döktü.

Şeflerin tadımı sonrasında bu hafta elenen ismin yerine ana kadroya girecek olan yarışmacıyı belirledi.

MasterChef’te eleme gecesi sonrasında elenen yarışmacı yerine ana kadroya girecek olan isim, müthiş mücadelenin sonunda belli oldu. MasterChef’te ana kadroya kim girdi? İşte 3 Ekim MasterChef 2021’de yedeklerden ana kadroya giren isim.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Şeflerin tadımı sonrasında bu hafta elenen ismin yerine ana kadroya girecek olan yarışmacı Rabia Nur oldu.

MASTERCHEF RABİA KİMDİR?

Rabia Nur, 21 yaşında ve aslen Rizelidir. Liseyi Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan MasterChef Rabia, 2019 yılında Nişantaşı Üniversitesi Aşçılık Mutfak Sanatları Şef Eğitimi Bölümü'nü tamamladı.

2021 yılında da Anadolu Üniversitesi Ön Lisans Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur.