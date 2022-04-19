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    MasterChef Araz'ın voleybolcu eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! Gören bir daha baktı, doyamadı...

    MasterChef yarışmasında boy gösteren Araz'ın eşi Ecem Alıcı, güzelliği ile herkesin beğenisini kazandı. Voleybolcu Alıcı'nın nefes kesen pozlarına sosyal medya kullanıcıları kayıtsız kalamadı.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 17:08
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    MasterChef Araz'ın voleybolcu eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! Gören bir daha baktı, doyamadı...

    Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan ve uzun süredir TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef, yarışmacılarıyla gündem oluyor.

    Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, sadece bir kişi kupanın sahibi oluyor.

    Birbirinden yetenekli isimlerin kıran kırana bir mücadele sergilediği yarışmada yer alan Araz, 26 Temmuz 1990 yılında İran'da dünyaya geldi.

    6 yaşına kadar İran'da yaşayan ardından Türkiye'ye taşınan Araz, üniversiteden mezun olduktan sonra 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti.

    4 yıl sonra İstanbul'a geri dönen ve Yediepe Ünivsersitesi'nden mezun olan Araz Aknam, MasterChef yarışmasında dikkatleri üzerine çekti.

    Yetenekleri ile tanınan bir yarışmacı haline gelen Araz'ın voleybolcu eşi Ecem Alıcı, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.

    Araz'ın eşine övgü yağdı

    MasterChef yarışmasının dikkati çeken isimlerinden olan Araz Aknam, geçtiğimiz günlerde eşi Ecem Alıcı ile plajda çekildikleri fotoğrafı paylaştı ve 6. yıllarını kutladı.

    Bu paylaşıma takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı gelirken,  Araz Aknam'ın voleybolcu eşinin güzelliği ise parmak ısırttı.

    Sık sık birlikte fotoğraf paylaşan ikili, sosyal medya kullanıcılarından övgü dolu yorumlar alıyor.

    MasterChef Araz ın voleybolcu eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! Gören bir daha baktı, doyamadı... #1

    Geçmişte profesyonel olarak Amerikan Futbolu, Basketbol gibi sporlarla ilgilenen Araz Aknam'ın birçok ödülü bulunuyor. Smaçör pozisyonunda görev alan Ecem Alıcı ise Aydın Büyükşehir Belediyespor'da oynuyor.

    MasterChef Araz ın voleybolcu eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! Gören bir daha baktı, doyamadı... #2

    MasterChef Araz ın voleybolcu eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! Gören bir daha baktı, doyamadı... #3

    MasterChef Araz ın voleybolcu eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! Gören bir daha baktı, doyamadı... #4

    MasterChef Araz ın voleybolcu eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! Gören bir daha baktı, doyamadı... #5


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