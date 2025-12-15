MasterChef Ayşe'yi yıkan ölüm! Takipçileriyle paylaştı: "Ruhun şad olsun..."

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Masterchef 2024’e damga vuran isimlerden Ayşe Ekiz, doğallığı ve samimiyetiyle sevilmişti.

Aşçılık eğitimi almamasına rağmen kendisini sürekli geliştiren Ayşe Ekiz, yarışmanın sonuna kadar kalamamıştı.

Kendini geliştirmeye devam eden MasterChef Ayşe’den bu kez kötü bir haber geldi.

Ayşe Ekiz, sosyal medya hesabından kardeşi gibi sevdiği oyuncunun ölüm haberini duyurdu.

MasterChef Ayşe Ekiz, ”Afyonkarahisar belediyesi şehir tiyatro oyuncusu Yaşar Çetin kardeşimizin geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini öğrendim. Mekanın cennet, ruhun şad olsun güzel kardeşim” notunu düştü.