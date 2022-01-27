MasterChef Ayyüce öyle böyle değişmedi! Görenler 'Bu ne hız' dedi...

MasterChef Ayyüce öyle böyle değişmedi! Görenler 'Bu ne hız' dedi...

MasterChef yarışmasına katılan ve yeteneği ile göz dolduran Ayyüce, imaj değiştirdi. Başarılı ismin kısa süre içerisinde bu denli değişmesi, herkesin dikkatini çekti.

TV8 ekranlarının en uzun soluklu ve lezzet dolu yarışması MasterChef, bu sezonu geçtiğimiz haftalarda kapattı.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışma, her sene birbirinden farklı isimleri ağırlıyor.

Bu isimler arasında olan Ayyüce Kamit, oldukça iyi bir sezon geçirdi ve beğenilen yarışmacılardan birisi oldu.

Sempatik tavırları ile MasterChef 2020'ye damga vuran Ayyüce, yarışmadan sonra fazlasıyla değişti.

Yarışmadan sonra sosyal medyayı aktif kullanan ve tariflerini paylaşan Kamit, takipçi sayısını ise her geçen gün artırıyor.

AYYÜCE KAMİT'İN DEĞİŞİMİ

Sosyal medya hesabından yeni halini paylaşan Ayyüce Kamit, takipçilerinin beğenisini topladı.

Saç rengini değiştiren Kamit'in paylaşımlarına yorum ve beğeni yağdı. Takipçileri Kamit'e, "Yarışma yaramış" "Bambaşka biri olmuşsun" tarzında yorum yaptı.

Instagram'da aktif olan Ayyüce Kamit, tariflerini takipçileri ile paylaşıyor. Basit tarifler deneyen Kamit, yarışmadan sonra mutfak anlamında da kendisini geliştirdi.

İŞTE AYYÜCE KAMİT'İN SON HALİ