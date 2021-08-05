MasterChef Ayyüce'nin değişimi şaşırttı! Resmen bambaşka birine dönüştü, 'yarışma yaradı' dedirtti

TV8 ekranlarının sevilen lezzet yarışması MasterChef Türkiye'nin 2020 sezonunda yarışan Ayyüce Kamit, yeni imajıyla dikkat çekti. İşte Kamit'in sosyal medyayı alt üst eden yeni hali...

Ayyüce Kamit, jüri koltuğunda dünyaca ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını duyurmuştu.

MasterChef 2020 sezonunda yarışan ve performansıyla dikkat çeken Ayyüce, yarışmaya erken veda etmesine rağmen birçok kişinin gönlünü fethetti.

Yarışmadaki sempatik tavırları ve lezzetli yemekleriyle adından söz ettiren Ayyüce, MasterChef'e veda etmesinin ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla fenomen haline dönüştü.

''YARIŞMA YARADI'' DEDİRTTİ

Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen fenomen yarışmacı, Instagram sayfasında yayınladığı son pozlarıyla takipçilerinden beğeni topladı.

İmajını tamamen değiştiren Ayyüce'yi görenler şaşkınlığını gizleyemezken fenomen yarışmacı için ''Yarışma yaradı'' yorumları yapıldı. İşte MasterChef Ayyüce'nin son hali...

DEĞİŞİMİYLE AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

MasterChef'in eski yarışmacısı Ayyüce, inanılmaz değişimiyle adeta ağızları açık bıraktı.

Saç rengi ve stiliyle dikkat çeken MasterChef Ayyüce'nin paylaşımları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Ayyüce Kamit'in hayrete düşüren son hali...