MasterChef Barbaros evlendi, balayına çıktı! Eşiyle havuz pozları olay oldu... "Tüm özelini yaymışsın" MasterChef'e 2020'ye damga vuran yarışmacılardan olan Barbaros Yoloğlu geçtiğimiz hafta Şule İdil Aydın ile nikah masasına oturdu. İkili nikahın ardından çıktıkları balayından yeni kareler paylaştı.

MasterChef yarışmasına damga vuran Barbaros Yoloğlu, aşkı Şule İdil Aydın'da buldu.

Değişimi ile dikkatleri üzerine çeken Yoloğlu, aşkını ise nikahla taçlandırdı.

Masterchef Barbaros Yoloğlu geçtiğimiz hafta uzun süredir aşk yaşadığı Şule İdil Aydın ile dünyaevine girdi.

Balayına çıktı

Çiçeği burnunda çift balayı için Mısır'ı tercih etti. Balayından pozlarını da üst üste paylaşan çiftin havuzda aşka geldiği anlar ve kahvaltı sırasında verdikleri pozlar eleştiri topladı.

Barbaros Yoloğlu'na takipçileri "Bazı özel şeyler sizde kalsın", "Gereksiz bir paylaşım bu tip görüntüler aileyle aranızda", "Görgüsüzlük gibi" yorumları aldı.