MasterChef Başvuru Formu 2021: MasterChef'e nasıl başvurulur?

TV8 ekranlarında şef adaylarının mücadele ettiği yemek programı MasterChef Türkiye için geri sayım başladı. Şansını denemek isteyenler, MasterChef başvurusu nasıl yapılır araştırıyor.

Yemek yapma konusunda kendine güvenlere sahne olan MasterChef Türkiye 2021 sezonu için sayılı günler kaldı.

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmaya başvuruda bulunmak isteyen şef adayları, MasterChef başvuru formu ve detaylarını sorguluyor.

Tüm Türkiye'nin büyük bir ilgiyle takip ettiği MasterChef Türkiye yarışması her sene Survivor programının ardından başlıyor. Masterchef Türkiye, her sezon bir yeteneğe "MasterChef" unvanı kazandırıyor.

MasterChef başvurusu nasıl ve nerede yapılır? İşte MasterChef 2021 başvuru formu..

MASTERCHEF 2021 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MasterChef Türkiye programında yarışmacı olmak isteyenlerin Masterchef başvuru formu linkine ulaşarak formu doldurmaları gerekmektedir.

Bu sezon, önceki sezonlardan farklı olarak koronavirüs salgını nedeniyle sadece videolu başvurular değerlendirmeye alınmaktadır. Yarışmacılardan kendilerini tanıttıkları ve becerilerini anlattıkları bir video çekmeleri istenmektedir.