MasterChef başvuruları başladı mı? 2022 MasterChef başvuruları...

Uzun bir süredir TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması, sezonu bitirdi. Eren Kaşıkçı'nın birinci olduğu yarışma, yaz aylarında yeniden başlayacak. Peki, MasterChef başvuruları başladı mı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması, oldukça yoğun ve eğlenceli geçen bir sezonu geride bıraktı.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun sunduğu yarışma, yaz aylarında elemelerle yeniden başlayacak.

TV8 ekranlarında her gün yayınlanan MasterChef yarışmasının ardından, Survivor yayınlanmaya başladı.

MasterChef'te şansını denemek ve bu maratonun içerisinde yer almak isteyenler ise başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Başvuruların zamanını ve detaylarını araştıranlar, "MasterChef başvuruları başladı mı? 2022 MasterChef başvuru şartları nelerdir?" sorularını gündeme getirdi.

Peki, MasterChef başvuruları başladı mı? 2022 MasterChef başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı...

MASTERCHEF BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Masterchef 2022 için başvurular başladı. Yarışmacı olmak isteyenler, TV8'in internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurmak zorunda. Ardından çektikleri videoyu bu başvuruya yüklemeleri gerekiyor.

MASTERCHEF 2022 BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ LİNK VE NUMARA

Masterchef videolu başvuru sitesi linki: www.tv8basvuru.com

Masterchef Whatsapp videolu başvuru hattı numarası: 0549 890 88 88