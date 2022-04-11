MasterChef başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır? 2022 MasterChef başvuru tarihleri

MasterChef başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır? 2022 MasterChef başvuru tarihleri

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezon başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki MasterChef başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı

Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği TV8'in uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu için geri sayım devam ediyor.

Birbirinden farklı tarifleri seyircileri ile buluşturan MasterChef Türkiye'nin ne zaman başlayacağı hem izleyiciler hem de hayallerini gerçekleştirmek isteyen yarışmacı adayları tarafından merak ediliyor.

Öte yandan yarışmacı adayları, MasterChef Türkiye 2022 sezonu için başvuruların başlayıp başlamadığını sorguluyor.

Peki MasterChef başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır? MasterChef Türkiye 2022 ne zaman başlayacak? İşte 2022 MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu hakkında bilgiler...

MasterChef Türkiye başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonu için geri sayım devam ediyor.

5. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak olan MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu için adayların başvuruları alınmaya başlandı.

Yarışmacı olmak isteyen adayların, TV8'in internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurmaları ve çektikleri videoyu başvuru ekranına yüklemeleri gerekiyor.

MasterChef Türkiye yeni sezon ne zaman başlıyor?

Ünlü şeflerin sunumuyla ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihi araştırılıyor. Ancak sevilen yarışmanın yeni sezon tarihi henüz belli olmadı.

Yarışma, geçen sezon ağustos ayında başlamıştı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.