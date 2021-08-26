MasterChef bu akşam yok mu, neden? İşte yeni saati!

MasterChef bu akşam yok mu, neden? İşte yeni saati!

Heyecanla beklenen MasterChef yeni bölümü ekranlarda göremeyen seyirciler, "MasterChef bu akşam neden yok?" sorusunu gündeme taşıdı. Sebebi ise yayın akışında yaşanan değişiklik...

TV8 ekranlarında hafta içi her akşam yeni bölümü yayınlanan MasterChef Türkiye'de beklenen saatte başlamadı.

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya Şef ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef, hafta içi ve hafta sonu her gün saat 20.00'de ekranlara geliyor.

Perşembe akşamı MasterChef yeni bölümü ekranda göremeyen izleyiciler, "Bu akşam yeni bölüm yok mu?" sorusunu araştırmaya koyuldu.

Milyonların internette araştırdığı sorunun yanıtı geldi. Ekranların fenomen yarışması MasterChef yeni bölüm bu akşam seyirciyle buluşacak ancak farklı bir saatte.

Peki MasterChef neden yok? Yeni bölüm ne zaman? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF BU AKŞAM YOK MU?

TV8'in popüler yarışması MasterChef Türkiye, hafta içi ve hafta sonu her gün seyirciyle buluşuyor. Ancak UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu'nun bu akşam TV8'de canlı yayınlanacak olması nedeniyle saati ertelendi.

MasterChef'in 48. bölümü 26 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 21.00'de yayınlanacak.