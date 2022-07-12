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MasterChef bu akşam yok mu? Yeni bölüm ne zaman?
MasterChef yeni bölümü TV8 yayın akışında yer almadı. İzleyiciler, "MasterChef bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman" merak ediyor. İşte yeni bölüm tarihi...
- Haber Merkezi
- 12.07.2022 - 15:20
TV8 ekranlarının fenomen yemek yarışması MasterChef, 2022 sezonuna tam gaz devam ediyor.
Eleme turunda olan MasterChef'te önlüğü hakeden şefler tek tek belli oluyor.
Jürisinde Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yer aldığı MasterChef, 12 Temmuz Salı akşamı yayın akışında yer almadı.
İzleyiciler, MasterChef yeni bölümüne dair detayları araştırıyor.
Peki MasterChef neden yok? Yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...
MasterChef neden yayınlanmadı?
MasterChef, Kurban Bayramı nedeniyle yayınlanmadı.
Yeni bölüm ne zaman?
MasterChef 2022'nin yeni bölümü ile 13 Temmuz Çarşamba günü 20.00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak.