MasterChef Burcu Önal'ın eşini görenler hayrete düştü! Burak Özçivit'in aynısı

MasterChef yarışmacısı Burcu Önal, yarışma öncesinde eşiyle çekildiği aşk dolu pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. MasterChef Burcu'nun eşi, takipçileri tarafından Burak Özçivit'e benzetildi.

Jüri koltuğunda dünyaca ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Yarışmacıların hayallerini gerçekleştirmek için ter döktüğü MasterChef yarışmasının en dikkat çeken yarışmacılarından olan 34 yaşındaki Burcu Önal, bu sezonun en iddialı isimlerinden biri.

Yarışmaya geçtiğimiz sezon da katılan MasterChef Burcu, eleme turunda rakibi Wallison Fonseca'ya yardım ettiği için yarışmadan elenmişti.

Aslen Diyarbakırlı olan ve 15 yıl Asya'da yaşayan Önal'ı, farklı zamanlarda Filipinli ve Çinli aileler büyüttü.

Asya yemekleri konusunda uzmanlaşan Önal, yurt dışında gemilerde garsonluk yaptı. Ardından yemek öğretmenliği yapan Önal, Türkiye'ye döndüğünde Taksim'de bir Çin restoranı açtı.

''BİR DÖNEM AJDA PEKKAN'LA AYNI EVDE KALIYORDUM''

Instagram'da 60 bini aşkın takipçisiyle de dikkat çeken MasterChef Burcu, geçtiğimiz aylarda, Ajda Pekkan ile ilgili anlattıklarıyla gündeme gelmişti.

Ajda Pekkan gerçekleriyle şefler başta olmak üzere herkesi şaşırtan Burcu, açıklamasında şunları söylemişti:

''Ben dünü dünde bıraktım şefim. Bir dönem aynı evde kaldığım Ajda Pekkan bana bu konuda bir ders vermişti. Yemek bilgisi çok iyidir Ajda Hanım'ın sürekli tatlı tatlı didişirdik. Yine öyle bir günün ertesi sabahında kahvaltıda endişeliydim.

Ajda Hanım da tam aksine bana çok iyi davrandı. Ben Ajda Hanım'a tartışmamızdan ötürü kötü davranacağını düşündüğümü söylediğimse ise 'Burcu'cum ben dünü düşünsem bugün Ajda Pekkan olmazdım' dedi. Bu da benim için ders oldu.''





ŞAŞIRTAN KARE

Instagram hesabından Ajda Pekkan'la çekilmiş bir karesini paylaşan Burcu Önal'ın bu paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu.

MasterChef Burcu'nun o kareye düştüğü not da dikkatlerden kaçmamıştı:

''Ahh nerden başlasam nasıl anlatsam bendeki seni ifade eder bilemem… Küçücüğüm yolum bir starın sahnesinden geçiyor baktıkça gözlerim kamaşıyor ve nasıl oluyorsa o kadar çocuğun içinde o ışık bana yaklaşıp, beni öpüyor Sonra ne mi oluyor yıllarca onu gördüğüm her an o büyülü sahneye ve o güzel kokulu öpücüğe ışınlanıyorum. Herkes Ajda Pekkan izleyip, dinlerken ben hayaller aleminde kalbim pır pır … Hikaye böyle kalır mı ?''

''Tabii ki hayır bir yıldız dokunmuş artık bana ve kalbime sonra tekrar tekrar yolumuz kesişiyor … Nasıl anlatayım diye söze başladım çünkü kalbimde gönlümde onu tanıdıkça yaşayan bir efsane bir süperstar olmasının dışında o kadar çok özelliğine şahit oldum ki merhameti, kalbi, özelikle işini aşkla yapan insana olan sevgisini şefkatini o kadar derinden hissettim ki o yüzden kelimelere dökmek çok zor.''

''O kadar yol, yordam gördüm Belki dünyaları yedim içtim Ama bu yaşa kadar göremediğim Çözemediğim ne çok eksiğim varmış ve ben ne kadar şanslıymışım ki yaşayan bir efsanenin bilgeliği ve tecrübesi ile bunları öğrendim. Hemde en güzel anılarımızın içinde''

''Restaurantımı açarken bir dileğim ve en önemlisi bir amacım vardı. Işık saçan bir caddede şef olmak yerine karanlık bir sokakta ben ışık olmak istiyordum ve gelen insanların caddenin ışığına değil benim ışığıma gelmesini hayal ediyordum. Hayallerime beni kavuşturan bir çok insan geldi misafirim oldu ama sanırım noktayı koyan yine Sen oldun …. Yaşayan Efsane SüperStar benim içinde En çok herkeste olmayan kalbe sahip olan Süper Kalp kalbi Star.''

EŞİYLE POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Özel hayatıyla değil yalnızca kariyeriyle ön planda olmak isteyen MasterChef Türkiye yarışmacısı Burcu Önal, bu kez yaptığı paylaşımla dikkati çekti.

Burcu, yarışma öncesinde eşi İbrahim Önal ile verdiği aşk dolu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Burcu Önal'ın, eşiyle aşk dolu pozlarına yorum yağdı.

EŞİ BURAK ÖZÇİVİT'E BENZETİLDİ

''Ben kimseyi özlemem, burası MasterChef'' açıklamasıyla şaşırtan Burcu Önal'ın eşi, takipçileri tarafından Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e benzetildi.

Takipçileri Önal'a, ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum'' ve ''Kocan Burak Özçivit'e benziyor'' gibi yorumlarda bulundu.