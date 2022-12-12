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    MasterChef Büşra Zambak'ı hiç böyle görmediniz! O kareleri herkesi inanılmaz şoke etti!

    MasterChef hayallerine 8. olarak veda eden Büşra Zambak'ın sosyal medyadaki kareleri dikkat çekti. Seyirciler, MasterChef Büşra'nın güzelliğine beğeni yağdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 17:15
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    MasterChef Büşra Zambak'ı hiç böyle görmediniz! O kareleri herkesi inanılmaz şoke etti!

    MasterChef 2022 sezonu tüm heyecanıyla devam ederken yarışmacılar da zaman zaman mercek altına alınıyor.

    Bu sene adından söz ettiren başarılı isimlerden birisi de Büşra Zambak oldu.

    Sakinliği ve yaptığı yemekler ile gönülleri fethefen Büşra Zambak, Güler Sabancı'nın aşçılığını yapıyor.

    Masterchef yarışmacısı Büşra Zambak, 11 Aralık'ta MasterChef'e sekizinci olarak veda etti. Hayallerini noktalayan Büşra, mesleğine ekranın dışında devam edecek.

    Instagram'da MasterChef Büşra

    Öte yandan MasterChef Büşra'nın sosyal medya hesaplarını inceleyenler, gerçek hayattaki haline beğeni yağdırdı.

    Programda saçlarını hep toplayan Büşra'nın açık saçlı ve bakımlı kareleri dikkat çekti.

    Zambak'ı görenler, "Ekrandan daha güzelsin", "Asaletli kadın", "Hanım hanımcık" yorumlarını yazdı.

    MasterChef Büşra Zambak ı hiç böyle görmediniz! O kareleri herkesi inanılmaz şoke etti! #1

    MasterChef Büşra Zambak ı hiç böyle görmediniz! O kareleri herkesi inanılmaz şoke etti! #2

    MasterChef Büşra Zambak ı hiç böyle görmediniz! O kareleri herkesi inanılmaz şoke etti! #3

    MasterChef Büşra Zambak ı hiç böyle görmediniz! O kareleri herkesi inanılmaz şoke etti! #4


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