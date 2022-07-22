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    MasterChef Dilara Kavadar bakın kim çıktı! Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in...

    MasterChef Türkiye 2022'nin elemelerine katılan Dilara Kavadar'ın yıllar önce rol aldığı dizi ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2022 - 16:50
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    MasterChef Dilara Kavadar bakın kim çıktı! Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in...

    MasterChef Türkiye 2022 sezonunda eleme heyecanı devam ediyor...

    Ana kadroya seçilmek için ellerinden geleni yapan şef adayları, zamanla yarışıyor.

    MasterChef Türkiye 2022'nin elemelerine katılan ve güzelliğiyle dikkat çeken Dilara Kavadar, başarılı performansının yanı sıra tanıdık bir isim olmasıyla da gündeme geldi.

    Sosyal medyada birçok kişiye tanıdık gelen Dilara Kavadar'ın meğerse yıllar önce daha küçükken Türkiye'de reyting rekorları kıran bir dizide oynadığı ortaya çıktı.

    Binbir Gece'nin minik yıldızı

    Sosyal medyada birçok kişiye tanıdık gelen Dilara Kavadar'ın yıllar önce reyting rekorları kıran Binbir Gece dizisinde oynadığı ortaya çıktı.

    Kavadar dizide Halit Ergenç'in oynadığı Onur karakterinin eski bir ilişkisinden doğan kızı Liliput adıyla anılan Nilüfer karakterini canlandırdı.

    MasterChef Dilara Kavadar bakın kim çıktı! Bergüzar Korel ve Halit Ergenç in... #1

    MasterChef Dilara Kavadar bakın kim çıktı! Bergüzar Korel ve Halit Ergenç in... #2

    MasterChef Dilara Kavadar bakın kim çıktı! Bergüzar Korel ve Halit Ergenç in... #3

    MasterChef Dilara Kavadar bakın kim çıktı! Bergüzar Korel ve Halit Ergenç in... #4


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