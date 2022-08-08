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    MasterChef Dilara Kavadar cesur pozlarıyla büyüledi! 'Sen neymişsin Dilara'

    MasterChef yarışmasıyla adını duyuran Dilara Kavadar sosyal medya peylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.İşte Dilara Kavadar'ın gündem olan bazı paylaşımları..
    • 08.08.2022 - 11:39
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    MasterChef Dilara Kavadar cesur pozlarıyla büyüledi! 'Sen neymişsin Dilara'

    MasterChef 2022 yarışmasıyla tanınan Dilara Kavadar sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.Dilara Kavadar cesur pozları ile gündeme geldi.

    MasterChef yarışmacılarından olan Dilara yeteneğinin yanı sıra güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Dilara Kavadar'ın bir dönemin efsane dizisi Binbir Gece'de rol aldığı ortaya çıkmıştı.

    MasterChef Dilara Kavadar cesur pozlarıyla büyüledi! Sen neymişsin Dilara #1

    Sosyal medyada uzun süre konuşulan Dilara Kavadar sosyal medya paylaşımları sayesinde uzun süre isminden söz ettirecek gibi duruyor.İşte bazı instagram paylaşımları..

    MasterChef Dilara Kavadar cesur pozlarıyla büyüledi! Sen neymişsin Dilara #2

    MasterChef Dilara Kavadar cesur pozlarıyla büyüledi! Sen neymişsin Dilara #3

    MasterChef Dilara Kavadar cesur pozlarıyla büyüledi! Sen neymişsin Dilara #4

    MasterChef Dilara Kavadar cesur pozlarıyla büyüledi! Sen neymişsin Dilara #5

    MasterChef Dilara Kavadar cesur pozlarıyla büyüledi! Sen neymişsin Dilara #6


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