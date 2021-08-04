MasterChef Dilara kimdir? MasterChef 2021'in üçüncü ana kadro yarışmacısı Dilara Başaran hakkında bilgiler..

MasterChef yarışmasında ana kadroya giren üçüncü isim belli oldu. MasterChef Türkiye 2021 ana kadrosuna seçilen Dilara Başaran'ın hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki Dilara Başaran kimdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması, final düelloları ile devam ediyor.

Eleme ve üçlü düelloları başarı ile geçen yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için kıran kırana bir mücadele veriyor.

Dün akşam ekrana gelen yarışmada, yarışmacılar tiramisu yaparak ilk 6'ya girmeye çalıştı.

İlk 6'nın ardından ana kadroya giren isim belli oldu. Dilara Başaran, ana ürünü mısır olan yemeğini yapıp ana kadroya giren üçüncü isim oldu.

Peki MasterChef Dilara Başaran kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte MasterChef 2021 üçüncü ana kadro yarışmacısı Dilara Başaran hakkındaki bilgiler…

MASTERCHEF 2021 DİLARA BAŞARAN KİMDİR?

24 yaşında olan Dilara Başaran, yarışmaya İstanbul’dan katıldı. Profesyonel aşçı olan yarışmacı 6 yıldır bu mesleği yapıyor. Evine yakın olduğu için, turizm eğitim veren bir liseye gitmek zorunda kalan Dilara, zamanla yemek yapmayı sevdiğini fark etti.

Lisede okurken 15 yaşındayken staj yapmaya başlayan Dilara'nın, o yıllarda mutfağa ilgisi arttı.

FİNAL TURUNA NASIL KALDI?

Birinci turda yorumunu kattığı ‘tavada levrek’ yemeği yapan genç yarışmacı, jüri üyelerinden tam not aldı ve bir üst tura çıkmayı başardı.

İkinci turda katıldığı üçlü düelloda MasterChef Dilara, MasterChef Bozbey ve MasterChef Rümeysa ile karşı karşıya geldi.

Üç yarışmacıdan, 40 dakika içerisinde soğan dolması yapmaları istendi. Düelloda en başarılı yemeği yapan Dilara bir üst tur olan 3. tura çıktı.