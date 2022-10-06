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    MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları kim?

    MasterChef Türkiye'de dün akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.Peki hangi takım dokunulmazlığı kazandı? İşte cevabı..
    • 06.10.2022 - 09:44
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    MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları kim?

    MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunlarının heyecanı hız kesmeden devam ediyor.5 Ekim'de ekrana gelen bölümde takımlar dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti.

    Dokunulmazlık oyununda şefler takımlardan Karadeniz mutfağına özgü yemekler yapmalarını istediler.En başarılı yemekleri çıkaran takım dokunulmazlık oyununu kazandı.

    Karadeniz mutfağına özgü yemekler hazırlayan takımlar tabaklarını şeflerin beğenisine sundu.Dün akşamın kazanan takımı mavi takım oldu.Rakiplerinden daha başarılı tabaklar çıkaran mavi takım dokunulmazlığın sahibi oldu.

    Eleme adayları belli oldu

    Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda eleme adayları belli oldu.Kırmızı takımda eleme potasına giren isimler Gamze ve Tayfun oldu.

    MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları kim? #1

    MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları kim? #2

    Bireysel dokunulmazlık oyunu

    Kırmızı takımın kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Görkem oldu.

    MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları kim? #3


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