MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 12 Ekim MasterChef Türkiye eleme adayları..

MasterChef Türkiye'de bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı dün yaşandı.Mavi takım ve kırmızı takım dokunulmazlığı alabilmek için kısayısa bir mücadele verdi.Peki hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'de bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı.Haftanın ilk dokunulmazlığını mavi takım kazanmıştı.

İlk dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda eleme adayları Görkem ve Atike oldu.Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu yine büyük heyecana sahne oldu.

Şefler takımlara sebze ve meyve kategorisinden bir seçim yapmalarını istedi.İki takımda ortak bir karar vererek seçimlerini yaptı.Ardında düelloların yapıldığı dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu.

Birbirinden başarılı tabakların hazırlandığı gecede şefler yarışmacıların performansını sık sık tebrik etti.12 Ekim'de ekranlara gelen haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu.

Eleme adayları belli oldu

MasterChef Türkiye'de mavi takımın kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık oyunu ve oylama sonucuna göre gecenin eleme adayları Çağatay ve Kıvanç oldu.



