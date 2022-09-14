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    MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 13 Eylül MasterChef eleme adayları..

    TV 8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.İşte kazanan takım..
    • 14.09.2022 - 09:43
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    MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 13 Eylül MasterChef eleme adayları..

    MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı.Büyük heyecana olan dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı merak konusu oldu.

    Dün akşam dokunulmazlık oyununda şefler takımlardan deniz mahsulleri yemeklerini yapmalarını istedi.İkili düelloda eşleşen takımlar en iyi tabakları yapmak için çalıştı.

    Şefler yarışmacılardan ana ürünleri kırlangıç, minekop, midye, barbun, granyöz, sardalya, fener balığı, dil balığı ve kalamar  olan yaratıcı tabaklar hazırlamalarını istedi.

    Dün gece en başarılı tabakları çıkartan mavi takım dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldu.Oyunu kaybeden kırmızı takım ise kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

    Eleme adayları belirlendi

    MasterChef'te dün gecenin eleme adayları Vural ve Atike oldu.

    MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 13 Eylül MasterChef eleme adayları.. #1

    MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 13 Eylül MasterChef eleme adayları.. #2

    Bireysel dokunulmazlık

    Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Metin oldu.

    MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 13 Eylül MasterChef eleme adayları.. #3


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