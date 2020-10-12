MasterChef Türkiye 2020'nin elenen yarışmacısı Duygu Acarsoy, ekranlarda kendisini aldattığını söylediği nişanlısı ile barıştı.

TV8 ekranlarında seyirci ile buluşan MasterChef Türkiye 2020'den elenen Duygu Acarsoy, çekim günü nişanlısı tarafından aldatıldığına dair bilgi vermişti.

Program çekimlerinde evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından aldatıldığını öğrenen MasterChef Duygu, programda herkesin önünde gözyaşı dökmüştü.

Yarışmada yemeğe bilinçli bir şekilde fazla tuz ekleyerek elenen MasterChef Duygu'nun ayrılık hikayesini tüm Türkiye öğrenmişti.

BARIŞTIĞINI DUYURDU

Geçtiğimiz günlerde eski MasterChef yarışmacısı Berk İlter'in YouTube kanalında konuşan MasterChef Duygu, nişanlısı ile barıştığını söyledi.

MasterChef Duygu, aldatıldığını söylediği nişanlısı ile barıştı VİDEO







MASTERCHEF DUYGU PİŞMAN OLDU

MasterChef Duygu, nişanlısını dinlemediği için pişman olduğunu dile getirdiği açıklamalarına şu cümleler ile devam etti:

"İlişkimde bir yanlış anlaşılma var, onu düzeltmek isterim. Nişanlımın eski kız arkadaşı sabah 10'da beni arayıp 'Erkek arkadaşın seni benimle aldatıyor' dedi.

"SİNİRİM YATIŞTIKTAN SONRA NİŞANLIM ARADI..."

Nişanlımı arayıp 'Sen nasıl bir saçmalık yaptın?' diye sordum. Çocuğu hiç dinlemeden telefonu yüzüne kapattım ve yüzüğü attım. Aradan birkaç gün geçip sinirim yatıştıktan sonra nişanlım aradı.

BUNU YAPMAKLA HATA ETTİM

'Bu durumun olmadığını ispatlayacağım. Bunun için de her yolu deneyeceğim' dedi. Kız (nişanlısının eski sevgilisi) ayrılmamız için böyle bir oyun yapmış. Keşke önce birlikte olduğum kişiyi dinleseydim. Bunu yapmayarak hata ettim."

MasterChef Duygu, aldatıldığını açıkladı VİDEO