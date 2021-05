Masterchef Ebru kimdir? Demet ve Alişan konuğu Ebru Has hakkında bilgiler..

MasterChef 2020 yarışmacılarından olan Ebru Has, Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. İzleyiciler, Şef Ebru Has'ın hayatını merak ediyor. Peki, Ebru Has kimdir?

Masterchef Türkiye'nin 2020 sezonunda sergilediği performans ile adından söz ettirmeyi başaran yarışmacılardan biri olan Ebru Has, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor.

Programın sıkı takipçileri, MasterChefTe yemekleri kadar davranışları ile de dikkat çeken Ebru Has'ın hayatı hakkında bilgi almak için araştırmalar gerçekleştiriyor. Ebru Has kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Ebru Has kimdir? İşte, Demet ve Alişan konuğu Şef Ebru Has hakkında bilgiler...

MASTERCHEF EBRU HAS KİMDİR?

Aslen Düzce Akçakocalı olan 28 yaşındaki Ebru Has, profesyonel voleybol hayatına ilkokulda başlamıştır. Eczacıbaşı'nda voleybola başlamış ve ardından yıllarca FMV Işık Okulları ve İBB Spor Kulübü'nde ter dökmüştür.

Lise eğitimini Doğa Koleji’nde tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Teknolojisi bölümünü bitiren Has, akabinde Kadir Has Üniversitesi İstanbul Culinary İnstitute Aşçılık kursunda eğitimlerini tamamlamış ve daha sonra Moevenpick Hotel’de staj yapmıştır.

Stajının ardından 1 yıl Wyndham Grand Levent Hotel’de çalışan Ebru Has, Emirgan’da La Boom adlı restaurantta çalışma hayatına devam etmiştir. Bu sırada yeni bir karar alarak Malta’ya giden ve 6 ay İngilizce eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye geri dönen Has, İstanbul Balat Cafe Restaurantta Executive Chef olarak görev almıştır.

Bu görevin ardından bir yıl kadar da Bursa’da Asmadan Enoteca Bistro’da çalıştıktan sonra, Ayvalık Mado’da Executive Chef olarak çalışma hayatına devam etmiştir.

Aynı zamanda pilates eğitmenliği de yaptığını ifade eden Ebru Has'ın Instagram adresi ebruhasofficial'dir. Başarılı yarışmacı 6 Aralık 2020 tarihindeki eleme oyunu sonucunda yarışmaya veda etmiştir.