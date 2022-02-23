MasterChef Ebru'nun son halini şefler görse şoke olur! Değişimi dibine kadar kullandı...

MasterChef Ebru'nun son halini şefler görse şoke olur! Değişimi dibine kadar kullandı...

MasterChef Türkiye'de yemekleri kadar davranışları ile de adından söz ettiren Ebru Has'ın değişimi gündem oldu. Yarışmadan sonra tarzını yenileyen Ebru, güzelliğine güzellik kattı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması, uzun zamandır devam ediyor ve severek izleniyor.

Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu yarışma, her sene farklı yarışmacıları ağırlıyor.

Birbirinden yetenekli yarışmacıları ağırlayan ve birbirinden farklı mutfakların denendiği yarışmada, bazı isimler iz bırakıyor.

İz bırakan yarışmacılar, yarışma bittikten sonra sosyal medya üzerinden takipçi sayılarını hızla artırıyor.

Bu iz bırakan isimlerden olan Ebru Has, MasterChef yarışmasında sözleri ve yeteneği ile dikkatleri çekmişti.

Yarışma sırasında Tanya Kilitkayalı ile yakın arkadaş olan Ebru Has, sosyal medya üzerinden tarifler paylaşıyor.

Yarışmadan ayrıldıktan sonra imajını yenilemeyi ihmal etmeyen Has, görenlerin beğenisini kazandı.

EBRU HAS'IN SON HALİ

MasterChef 2020'de yarışan ancak finale kalamayan Ebru Has, adından söz ettirmeyi başardı.

Sakin tavrı ve çok az gülümsemesiyle o dönem dikkati çeken Has, sosyal medya üzerinden takip ediliyor.

Genç ve yetenekli isim, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinden binlerce beğeni ve övgü dolu yorumlar alıyor.

Sosyal medyasından sık sık paylaşım yapan yarışmacı, değişen imajı ile dikkatleri çekiyor. Yarışmadaki halinden eser kalmayan Ebru Has, değişimiyle gündeme geldi.

Yarışmanın sıkı takipçisi olanlar Ebru Has'ın son imajını beğenirken, bolca yorum yaptı.