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    MasterChef ekibinin acı günü! Ünlü şef resmen yıkıldı, sosyal medyadan duyurdu....

    Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nını jüri olduğu 'Masterchef Türkiye' yarışmasıyla ünlenen Esra Tokelli'nin annesi Hülya Tokelli hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 16:03
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    MasterChef ekibinin acı günü! Ünlü şef resmen yıkıldı, sosyal medyadan duyurdu....

    Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu,  Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nını jüri olduğu 'Masterchef Türkiye' yarışması, yeni sezona hazırlanıyor.

    Çekimlere henüz başlamayan MasterChef ekibi, acı haberle sarsıldı.

    Ünlü şef, sosyal medyadan açıkladı.

    Annesini kaybetti

    'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasında mücadele eden Esra Tokelli, annesinin ölüm haberini duyurdu.

    Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alınan Hülya Tokelli, operasyon sırasında yaşamını yitirdi.

    43 yaşındaki yarışmacı, sosyal medyada hesabından, "Canım annem Hülya Tokelli'yi ameliyatta gelişen bir komplikasyon sebebiyle kaybettik” mesajını yazdı.

    MasterChef ekibinin acı günü! Ünlü şef resmen yıkıldı, sosyal medyadan duyurdu.... #1

    MasterChef ekibinin acı günü! Ünlü şef resmen yıkıldı, sosyal medyadan duyurdu.... #2


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