MasterChef eleme adayı kim oldu? 14 Aralık MasterChef aileler yarışmasını kim kazandı?

MasterChef eleme adayı kim oldu? 14 Aralık MasterChef aileler yarışmasını kim kazandı?

MasterChef Türkiye yarışmasının son bölümünde bir ilk gerçekleşti. Yarışmacıların aileleri stüdyoya gelerek yemek yapmalarına eşlik etti. Peki yarışmayı hangi aile kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de son beş yarışmacının final heyecanı büyüyor. 14 Aralık Pazartesi günü ekranlara gelen bölümde yarışmacılar hayatları boyunca unutamayacakları sürprizle karşılaştı.

Yakınlarını karşısında gören MasterChef yarışmacılarının heyecanı daha da arttı.

Peki MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef aileler yarışmasını kim kazandı? İşte detaylar...

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Mehmet Şef'in imza yemeğini en iyi yapan Barbaros oldu. İkinci olan isim Özgül, üçüncü isim Serhat oldu. İlk eleme adayı ise Eray oldu, Emir dördüncü seçildi.

MASTERCHEF AİLELER OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’te ailelerle soru cevap oyunu oynandı. MasterChef’te son 5’e kalan Eray, Barbaros, Emir, Serhat ve Özgül stüdyoda aileleleriyle yemek yaptı ve soru cevap oyunu oynadı.

MasterChef yarışmacılarından Serhat’ın nişanlısı, Eray ve Barbaros’un annesi, Özgül’ün eşi ve Emir’in arkadaşı tezgah başına geçti.

Menüyü de yine ailelerin belirlediği oyunun kazananı Serhat ve kız arkadaşı oldu.