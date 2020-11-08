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    MasterChef eleme adayları kimler oldu? 7 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

    MasterChef Türkiye'nin 7 Kasım bölümünde haftanın 2. eleme adayı belli oldu. MasterChef Türkiye'de 12. hafta heyecanı yaşanırken haftanın 2. eleme adayı merak konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2020 - 11:27
    • Güncelleme : 08.11.2020 - 11:31
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    MasterChef eleme adayları kimler oldu? 7 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

    MasterChef Türkiye'nin 7 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı.

    Çekimleri Hadımköy Çikolata Fabrikası'nda gerçekleştirilen oyunda kırmızı ve mavi takım eleme oyunu öncesi son kez kozlarını paylaştı.

    Yarışmacılardan birbirinden lezzetli tatlıların yapılması istendi. Peki, 7 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme potasına kimler gitti?

    MasterChef eleme adayları kimler oldu? 7 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? #1

     

    BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    Takım dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

    Yarışmacılardan Kestane'yi ana madde kullanarak bir tabak hazırlanmasını istendi. Finale Barbaros ve Serhat kaldı. Bireysel dokunulmazlık oyununun galibi Serhat oldu.

    MasterChef eleme adayları kimler oldu? 7 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? #2

     

    İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

    MasterChef'te haftanın ikinci eleme adayı takım arasında yapılan oylamanın ardından belli oldu. Bu haftanın ikinci eleme adayı Barbaros oldu.

    MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

    Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında 1. eleme adayı olarak Furkan gösterildi.

    2. dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımdan Barbaros'un eleme potasına gönderilmesi sonrasında gözler 3. dokunulmazlığı çevrildi.

    Oynanacak dokunulmazlık oyununda 3. eleme adayı da belirlenecek ve 3 isim mücadele edecek.

     

    MasterChef eleme adayları kimler oldu? 7 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? #3

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