MasterChef eleme adayları kimler oldu? 7 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'nin 7 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı.

Çekimleri Hadımköy Çikolata Fabrikası'nda gerçekleştirilen oyunda kırmızı ve mavi takım eleme oyunu öncesi son kez kozlarını paylaştı.

Yarışmacılardan birbirinden lezzetli tatlıların yapılması istendi. Peki, 7 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme potasına kimler gitti?

Yarışmacılardan Kestane'yi ana madde kullanarak bir tabak hazırlanmasını istendi. Finale Barbaros ve Serhat kaldı. Bireysel dokunulmazlık oyununun galibi Serhat oldu.

MasterChef'te haftanın ikinci eleme adayı takım arasında yapılan oylamanın ardından belli oldu. Bu haftanın ikinci eleme adayı Barbaros oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında 1. eleme adayı olarak Furkan gösterildi.

2. dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımdan Barbaros'un eleme potasına gönderilmesi sonrasında gözler 3. dokunulmazlığı çevrildi.

Oynanacak dokunulmazlık oyununda 3. eleme adayı da belirlenecek ve 3 isim mücadele edecek.