MasterChef eleme gecesinde gergin anlar! Mehmet Şef o yarışmacıyı stüdyodan kovdu

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2021'in dün akşam ekranlara gelen eleme gecesinde, gergin anlar yaşandı. Mehmet Şef, kırmızı takıma yardım eden bir kişiyi tespit edip stüdyodan kovdu.

Jüri üyeliklerini dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye 2021'de mücadele tüm hızıyla sürüyor.

MasterChef Türkiye'nin 12 Eylül Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde, eleme heyecanı yaşandı.

MasterChef'te haftanın eleme adayları olan Azize, İbrahim, Hamza, Mert, Dilara ve Safanur, yarışmadan elenmemek için tezgah başına geçti.

Yarışmacılar, şeflerin istedikleri siyez bulgurlu yemeği en iyi şekilde yapabilmek için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi.

TUNAHAN SAFANUR'A MÜDAHALE ETTİ

Yarışmayı tribünden takip eden mavi takım yarışmacısı Tunahan, yemek yapan Safanur'a müdahale etti.

Tunahan, Safanur'a yemeği tattığı kaşığı atmasını söyledi. Tunahan'ın ''Kaşığı at Safanur.'' sözünü duyan Mehmet Şef, çok sinirlendi.

"ÇIK DIŞARI"

Yalçınkaya, üstte oturan yarışmacılara dönerek, ''Kim o karışan, yemeğe karışan kim?'' diye sordu. Tunahan da karışanın kendisi olduğunu itiraf etti.

Bunun üzderine Mehmet Şef, Tuhanan'ı, ''Çık dışarı!'' diyerek stüdyodan gönderdi.